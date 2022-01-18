Гороскоп отношений — какие поступки никогда не прощают знаки Зодиака

Астрологи рассказали, что каждый знак Зодиака имеет свои особенности, с которыми нужно мириться. Если вы не хотите оказаться у кого-то в «черном списке», тогда следует знать, чего никогда не прощает тот или иной знак. Об этом сообщается в Instagram-паблике Astroprognostic.

Овен

Представители этого знака Зодиака не прощают людей, которые мешают им заниматься развитием и тормозят их движение. Таким людям лучше не указывать, что и как делать, они сами разберутся.

Телец

Люди, родившиеся под этим знаком, не прощают, когда у них забирают те блага, которые они себе сами создали. И речь идет не только о материальных вещах. Лучше не уводить у Тельцов любовь, потому что на прощение рассчитывать не стоит.

Близнецы

Если не хотите стать для Близнецов врагом №1, тогда не перебивайте их и не ограничивайте их круг общения. Представители этого знака не потерпят такое со стороны окружающих.

Рак

Люди-Раки не простят, когда кто-то влезает в их внутренний мир, если они захотят, они сами вас туда пустят и откроют душу. А вот напирать не стоит, иначе можно оказаться в списке врагов.

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Лев

Люди, родившиеся под знаком Льва, очень любят внимание и похвалу, поэтому не простят того, кто будет их критиковать и обесценивать поступки.

Дева

Такие люди ненавидят бардак в своих делах, поэтому не стоит к ним лезть и устанавливать свои правила. Также Девы не любят беспорядок во всех его проявлениях.

Весы

Представители этого знака Зодиака любят поддерживать гармонию во всех своих жизненных сферах, поэтому они не простят людей, которые ее нарушают.

Скорпион

Этот знак Зодиака никогда не простит измену, при чем не только в отношениях, но и дружбе, работе, семье и т. д. А вот если вы Скорпиону докажете свою верность, то он ответит вам тем же.

Стрелец

Если не хотите стать врагом для Стрельцов, то постарайтесь не переходить им дорогу и мешать добиваться намеченной цели.

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Козерог

Представители этого знака Зодиака не потерпят пренебрежительного к себе отношения. Козероги могут подняться после любого падения и помочь всегда «своим», но только в случаях, когда будут чувствовать свою ценность и поддержку.

Водолей

Люди-Водолеи не простят того, кто начнет ограничивать их свободу и выбор. После такого, они не просто дадут отпор, но и исключат вас из круга своего общения.

Рыбы

Люди, рожденные под знаком Рыб, любят помогать своим близким и делают это совершенно искренне, поэтому обидеть их можно только отказавшись от помощи.

Ранее на Realist.online сообщалось, какие знаки Зодиака считаются самыми проницательными.