Комаровский рассказал, с какими признаками ОРВИ следует немедленно бежать к врачу

Комаровский назвал два признака ОРВИ, при которых нужно бежать к врачу

Известный врач Евгений Комаровский рассказал, какие признаки острой респираторной вирусной инфекции являются обязательным поводом к обращению к врачу.

По словам врача в Instagram, отсутствие улучшений на четвертый день ОРВИ и температура тела выше нормы на седьмой день – это однозначные поводы для встречи с врачом.

Педиатр неоднократно заявлял, что ни при каких обстоятельствах нельзя при острой респираторной инфекции назначать антибактериальные препараты. Так поступали и продолжают делать многие врачи.

«Нет никакой вирусной болезни, в протоколы лечения которых входят антибиотики», – уверяет Комаровский.

Ошибочная теория гласит, что при борьбе с вирусной инфекцией организм ослаблен, что может привести к осложнениям, вызванным бактериями.

«Если мы назначаем антибиотик, то воспаление легких все равно возникает, но только из-за уцелевших бактерий после антибиотика, который мы назначили», – уверяет врач.

По его словам, назначение антибиотиков при вирусных инфекциях не только не уменьшает, а в 4-10 раз увеличивает вероятность бактериальных осложнений.

Ранее украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, что делать если у ребенка не сбивается температура. По его словам, детям можно принимать только парацетамол и ибупрофен, прием других препаратов в порядке самолечения – это преступление.