Цена на мед может подскочить в Украине — продают заграницу, супермаркеты рискуют остаться без лакомства

Калина и мед, фото с pxhere

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В 2020 году Украина установила абсолютный рекорд, когда экспортировала где-то 82 тысячи тонн меда — это 130 миллионов долларов для стабилизации украинской гривны.

Еще Владимир Стретович заявил, что больше всего ценят сорта меда с монофлорным характером. Распространенным является мед из разнотравья. Но главное правильно выбрать продукт — следует обратить внимание на определения (органический, гомогенизированный).

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