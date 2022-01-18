Цена на мед может подскочить в Украине — продают заграницу, супермаркеты рискуют остаться без лакомства

0

Владимир Стретович — президент Союза пасечников Украины — рассказал о том, что же влияет на формирование цены на мед, какие перспективы у пасечников и как выбирать качественный продукт.

Ведь только за последний год мед подорожал где-то на 20 процентов, а одной из причин подобного повышения стоимости называют то, что мед — экспортный продукт.

Скрин, видео YouTube мед

Скрин, видео YouTube мед

На цену влияет несколько факторов — Владимир называет два: количество меда, который удалось добыть в Украине в предыдущем сезоне, и конъюктура мирового рынка. По словам эксперта, на рынках мед уже стоит где-то 2,5 евро, в Украине его закупают по 60 гривен. Есть компании в нашей стране, которые скупают мед у пчеловодов, проводят предварительную проверку на качество и формируют товарные партии для отправки в Европу (крупнейший потребитель) и в Японию.

Калина и мед, фото с pxhere

Калина и мед, фото с pxhere

_

В 2020 году Украина установила абсолютный рекорд, когда экспортировала где-то 82 тысячи тонн меда — это 130 миллионов долларов для стабилизации украинской гривны.

Еще Владимир Стретович заявил, что больше всего ценят сорта меда с монофлорным характером. Распространенным является мед из разнотравья. Но главное правильно выбрать продукт — следует обратить внимание на определения (органический, гомогенизированный).

Напомним, дешевая гречка, сахар, мука и масло — реальность? В Украине цены на отдельные продукты будет регулировать государство

Как сообщал «Знай.uа», от 20 до 1000 гривен: НБУ показал, какие новенькие гривны окажутся в кошельках украинцев

Знай.uа писал, газ по 18.99, дизель перевалил за 30, А-95 тянется к 40 гривнам: Минфин сравнил цены на АЗС в разных областях

Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!


_