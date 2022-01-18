Подборка закадровых фотографий на площадках известных фильмов (ФОТО)

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Магия кинематографа очаровала весь мир и мы уже не можем представить себе жизнь без этого вида искусства. Предлагаем вам почувствовать себя в роли участника съемочной группы и побывать на площадках известных фильмов. А поможет нам в этом подборка интересных закадровых фотографий.

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Актёры отдыхают между съёмками «Лабиринта»Подборка закадровых фотографий на площадках известных фильмов


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Фотография со съёмок фильма «Иван Васильевич меняет профессию»Подборка закадровых фотографий на площадках известных фильмов

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На съёмках «Охотников за привидениями» 1984 годаПодборка закадровых фотографий на площадках известных фильмов

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Зендея и Том Холланд за кадром фильма «Человек-паук: Нет пути домой»Подборка закадровых фотографий на площадках известных фильмов

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Маколей Калкин с Крисом Коламбусом, режиссёром фильма «Один дома»Подборка закадровых фотографий на площадках известных фильмов

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На съёмках фильма «В джазе только девушки»Подборка закадровых фотографий на площадках известных фильмов

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Джейсон Шварцман со своей собакой в гримёрке во время съёмок «Марии-Антуанетты»Подборка закадровых фотографий на площадках известных фильмов

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Как снимали «Годзиллу» 1998 годаПодборка закадровых фотографий на площадках известных фильмов

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Грим для Дэнни де Вито, фильм «Бэтмен возвращается»Подборка закадровых фотографий на площадках известных фильмов

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Чудовище до компьютерной графики в «Красавице и чудовище» 2017 годаПодборка закадровых фотографий на площадках известных фильмов

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За кадром фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»Подборка закадровых фотографий на площадках известных фильмов

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Максимальное утепление на съёмках «Игры престолов»Подборка закадровых фотографий на площадках известных фильмов

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Кейт Уинслет на съёмках «Аватара 2»Подборка закадровых фотографий на площадках известных фильмов

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Расслабляющее занятие в перерывах между съёмками «Безумный Макс: Дорога ярости»Подборка закадровых фотографий на площадках известных фильмов

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Дэвид Суше и его усы, «Пуаро Агаты Кристи»Подборка закадровых фотографий на площадках известных фильмов

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Том Холланд и его дублёры, «Человек-паук: Нет пути домой»Подборка закадровых фотографий на площадках известных фильмов

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Майкл Рукер и собака режиссёра Джеймса Ганна за кадром «Стражей Галактики»Подборка закадровых фотографий на площадках известных фильмов

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Гендальф замёрз на съёмках «Хоббита»Подборка закадровых фотографий на площадках известных фильмов

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