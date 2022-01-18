Подборка закадровых фотографий на площадках известных фильмов (ФОТО)

Магия кинематографа очаровала весь мир и мы уже не можем представить себе жизнь без этого вида искусства. Предлагаем вам почувствовать себя в роли участника съемочной группы и побывать на площадках известных фильмов. А поможет нам в этом подборка интересных закадровых фотографий.
1.
Актёры отдыхают между съёмками «Лабиринта»
2.
Фотография со съёмок фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
3.
На съёмках «Охотников за привидениями» 1984 года
4.
Зендея и Том Холланд за кадром фильма «Человек-паук: Нет пути домой»
5.
Маколей Калкин с Крисом Коламбусом, режиссёром фильма «Один дома»
6.
На съёмках фильма «В джазе только девушки»
7.
Джейсон Шварцман со своей собакой в гримёрке во время съёмок «Марии-Антуанетты»
8.
Как снимали «Годзиллу» 1998 года
9.
Грим для Дэнни де Вито, фильм «Бэтмен возвращается»
10.
Чудовище до компьютерной графики в «Красавице и чудовище» 2017 года
11.
За кадром фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»
12.
Максимальное утепление на съёмках «Игры престолов»
13.
Кейт Уинслет на съёмках «Аватара 2»
14.
Расслабляющее занятие в перерывах между съёмками «Безумный Макс: Дорога ярости»
15.
Дэвид Суше и его усы, «Пуаро Агаты Кристи»
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Том Холланд и его дублёры, «Человек-паук: Нет пути домой»
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Майкл Рукер и собака режиссёра Джеймса Ганна за кадром «Стражей Галактики»
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Гендальф замёрз на съёмках «Хоббита»
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