Подборка закадровых фотографий на площадках известных фильмов (ФОТО)

Магия кинематографа очаровала весь мир и мы уже не можем представить себе жизнь без этого вида искусства. Предлагаем вам почувствовать себя в роли участника съемочной группы и побывать на площадках известных фильмов. А поможет нам в этом подборка интересных закадровых фотографий.

1.

Актёры отдыхают между съёмками «Лабиринта»





2.

Фотография со съёмок фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

3.

На съёмках «Охотников за привидениями» 1984 года

4.

Зендея и Том Холланд за кадром фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

5.

Маколей Калкин с Крисом Коламбусом, режиссёром фильма «Один дома»

6.

На съёмках фильма «В джазе только девушки»

7.

Джейсон Шварцман со своей собакой в гримёрке во время съёмок «Марии-Антуанетты»

8.

Как снимали «Годзиллу» 1998 года

9.

Грим для Дэнни де Вито, фильм «Бэтмен возвращается»

10.

Чудовище до компьютерной графики в «Красавице и чудовище» 2017 года

11.

За кадром фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»

12.

Максимальное утепление на съёмках «Игры престолов»

13.

Кейт Уинслет на съёмках «Аватара 2»

14.

Расслабляющее занятие в перерывах между съёмками «Безумный Макс: Дорога ярости»

15.

Дэвид Суше и его усы, «Пуаро Агаты Кристи»

16.

Том Холланд и его дублёры, «Человек-паук: Нет пути домой»

17.

Майкл Рукер и собака режиссёра Джеймса Ганна за кадром «Стражей Галактики»

18.

Гендальф замёрз на съёмках «Хоббита»

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