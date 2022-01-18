Кардиолог назвал неожиданную причину тромбоза

Чрезмерное утепление в холодную погоду повышает риск тромбоза, рассказал хирург и кардиолог Владимир Хорошев.

По его словам, склонность к образованию тромба повышает парниковый эффект.

«Если температура — три-четыре градуса тепла или мороза, а человек укутан девятнадцатью шарфами и одет в три свитера — он тоже провоцирует у себя формирование тромбоза», — пояснил Хорошев.

К другим причинам возникновения тромбоза медик отнес отморожение, травмы конечностей, последствия коронавируса и хронические заболевания.

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