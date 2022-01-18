Погода в Киеве – объявлено штормовое предупреждение, грядет похолодание

В Киеве не утихает штормовой ветер. Мощные порывы продолжат снижать температуру воздуха. Из-за ветра даже небольшой минус будут ощущаться как -10°.

Об этом предупреждают синоптики Gismeteo.ua.

Согласно прогнозу, во вторник, 18 января, ветер поднимется уже с утра и утихнет только после захода солнца. Скорость ветра достигнет 18 м/с. Днем температура будет держаться на уровне -2-4°. Ближе к ночи похолодает до -6°. Возможен снег. Он будет чередоваться с прояснениями.

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В среду, 19 января, утром будут держаться сильные морозы. Температура составит -7°. Ближе к обеду потеплеет до -1-2°.

В четверг, 20 января, возможно незначительное потепление. Дневная температура перешагнет плюсовую отметку на пару градусов. Синоптики предупреждают, что это последний «плюс» перед затяжным похолоданием, которое продлится, по меньшей мере, до конца месяца.

Ранее на Realist.online сообщалось, что в Киеве был самый сильный ветер за 55 лет.