​Коронавирус в Украине — статистика на сегодня 18 января 2022 года

В Украине за прошлые сутки, 17 января, зафиксировано 8 558 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 811, медработников — 304).
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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
80 921 человек был вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 29 847 человек, вторую дозу – 36 223 человека, дополнительную дозу получили 456 человек, бустерную дозу – 14 395 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 1 125 человек;
- летальных случаев — 188;
- выздоровели — 5 761 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 768 088 человек;
- выздоровели – 3 561 923 человека;
- летальных исходов – 98 549;
- проведено ПЦР-тестов – 17 220 495.
С начала вакцинальной кампании привито 15 022 924 человека, из них получили первую дозу – 15 022 922 человека, получили две дозы – 14 306 743 человека, получили дополнительную дозу – 10 073 человека, бустерную дозу – 113 560 человек. В общей сложности проведено 29 453 298 прививок.
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