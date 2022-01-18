Алессандра Амбросио в ярком бикини понежилась на пляже

Бразильянка Алессандра Амбросио продолжает делиться с подписчиками снимками с отдыха в родной Бразилии.

В начале января модель всегда уезжает из Лос-Анджелеса на родину, где весело проводит время со своими друзьями и родными.





Алессандра уже делилась несколькими пляжными снимками ранее и теперь снова опубликовала фото в бикини, которое сделала на пляже Прайя-Брава, расположенного в северной части острова Санта-Катарина, между Прайя-да-Лагоинья и Прая-дус-Инглес.

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Модель позирует на пляже, одета в бело-желтый купальный лиф и плавки и зеркальные очки. Модель также сфотографировалась на фоне прилавка, где продаются коктейли.

«Нога в песке, кайпиринья (ред., бразильский алкогольный коктейль), кокосовая вода, море…», — так подписала фото Алессандра.

Сколько еще дней звезда будет находиться на отдыхе пока что не известно. Но новые фотографии точно будет публиковать.

ТСН