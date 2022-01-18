В Украине ощутимо подорожали тепличные овощи

Цены на огурцы и помидоры подпрыгнули на треть

В Украине резко выросли в цене тепличные помидоры и огурцы из-за нестабильных поставок импортных овощей. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга рынка, проведенного экспертами EastFruit.

Специалисты отмечают, что в Украине подорожали помидоры и огурцы, хотя в европейских странах цены пошли на убыль.

Такую ситуацию эксперты объясняют нестабильной поставкой импортных овощей в нашу страну.

Кроме того, негативно отразился тот факт, что местная украинская продукция почти не была представлена на отечественном рынке. В результате тепличный огурец в Украине подорожал до 65 гривен.

Похожая ситуация с помидорами – рост цен на овощ зафиксирован не только в нашей стране, но и в Молдове и Грузии.

«В Украине, Молдове и Грузии предложение местных томатов было недостаточным, и поставщики импортной продукции смогли беспрепятственно повышать цены», – объясняют эксперты в своем отчете.

Так что до 14 января тепличный помидор на украинском рынке успел подорожать почти на треть – до 42 гривен.

Напомним, Госстат подсчитал, как за год изменились цены на алкоголь и сигареты.

Ранее стало известно, что один из самых дешевых овощей стремительно дорожает.