Смех повышает иммунитет: самые лучшие анекдоты (ФОТО)

Доктор, когда мы с мужем занимаемся любовью, у меня коленки и локти болят.

– Позу поменяйте.

– А как тогда телевизор смотреть?

Когда консультант пытается что-то продать:

– Вам очень идет этот кредит, он подчеркивает ваши круги под глазами, может возьмете сразу два?

– Девушка, я же не железный! Вы не могли бы есть банан в другом месте? Да вот тут, здесь освещение лучше.

Обгоревший на пляже Юрий Куклачев опрометчиво намазался сметаной и был доставлен в больницу с кошачьими зализами четвертой степени!

У мэра, который получил откат и на главной улице города высадил дешевые тополя вместо дорогих клёнов, теперь рыльце в пушку!

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