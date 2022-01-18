Ольга Сумская после бессонной ночи встретила утро с известным артистом (фото)

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является успешной украинской актрисой, которая с 83-го года радует своим творчеством.

Звезда снимается в кино и играет роли в театре, получив за свой талант звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Звезда замужем за Виталием Борисюком, с которым в браке уже 25 лет. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.





На новых сторис Сумская показала, как готовилась в гримерке к ночным съемкам.

«Сегодня ночная смена. И вот такой ночной обед у нас. Супчик вегетарианский, два салатика, курочка с гречкой, ну, я кушать не буду, возьму на утро».

«Съемка к 9 утра», — написала Ольга.

«У меня редко бывает такая съемка в 12 ночи первая сцена, и уже вторая сцена в 7 утра», — сказала Ольга на втором сторис.

На следующем сторис звезда уже показала, с кем встречает утро. Рядом с Ольгой сидел Станислав Боклан. А возле него Алина Коваленко.

«Шел шестой час утра…», — написала Сумская.

«Партнерище. Алиша, скажи», — произнесла Ольга в видео.