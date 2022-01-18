Ольга Сумская после бессонной ночи встретила утро с известным артистом (фото)

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является успешной украинской актрисой, которая с 83-го года радует своим творчеством.
Звезда снимается в кино и играет роли в театре, получив за свой талант звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Звезда замужем за Виталием Борисюком, с которым в браке уже 25 лет. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых сторис Сумская показала, как готовилась в гримерке к ночным съемкам.
«Сегодня ночная смена. И вот такой ночной обед у нас. Супчик вегетарианский, два салатика, курочка с гречкой, ну, я кушать не буду, возьму на утро».
«Съемка к 9 утра», — написала Ольга.
«У меня редко бывает такая съемка в 12 ночи первая сцена, и уже вторая сцена в 7 утра», — сказала Ольга на втором сторис.
«Шел шестой час утра…», — написала Сумская.
«Партнерище. Алиша, скажи», — произнесла Ольга в видео.