Руслана Писанка устроила Ольге Сумской незабываемый день
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Украинская актриса и телеведущая, счастливая жена и мама Ольга Сумская любит радовать свою внушительную армию поклонников различными постами с личной и профессиональной жизни в соцсети Instagram, где за ней следит более 715 тысяч человек.
Ольга Сумская разместила яркие фотографии с нового выпуска шоу «Твой день» от телеканала 1+1, частой гостьей которого она является. На снимке собрались все ведущие программы — Стася Ровинская, Владимир Рабчун, Руслана Писанка, Тимур Мирошниченко и Константин Грубич.