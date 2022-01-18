Руслана Писанка устроила Ольге Сумской незабываемый день

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Украинская актриса и телеведущая, счастливая жена и мама Ольга Сумская любит радовать свою внушительную армию поклонников различными постами с личной и профессиональной жизни в соцсети Instagram, где за ней следит более 715 тысяч человек.

Ольга Сумская разместила яркие фотографии с нового выпуска шоу «Твой день» от телеканала 1+1, частой гостьей которого она является. На снимке собрались все ведущие программы — Стася Ровинская, Владимир Рабчун, Руслана Писанка, Тимур Мирошниченко и Константин Грубич.

Скриншот с Instagram, Ольга Сумская

Скриншот с Instagram, Ольга Сумская

В подписи к кадру Сумская отметила, насколько теплым и ярким был эфир и похвалила всю команду телеведущих. Сама артистка на фото выглядит счастливой и весёлой.

«Такой теплый, яркий эфир вместе с блестящей командой программы «Твой день» на 1+1! Яркая команда! 🧡» — написала Ольга.

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Поклонники присоединились к словам артистки и подарили ей парочку приятных комплиментов.

Комментарии - instagram.com/olgasumska/

Комментарии — instagram.com/olgasumska/

Комментарии - instagram.com/olgasumska/

Комментарии — instagram.com/olgasumska/

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