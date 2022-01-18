Руслана Писанка устроила Ольге Сумской незабываемый день

Комментарии — instagram.com/olgasumska/

Ранее мы писали о том, что Ольга Сумская и Виталий Борисюк на Поляне любви в Карпатах показали настоящие чувства: о таком мечтает каждый

Напомним, что Ольга Сумская похвасталась своими умениями, поразила даже дочь: «Настоящее наслаждение»

Как сообщал Знай.ua, Ольга Сумская призналась, почему Виталий Борисюк отправился спать отдельно от нее: «Впервые за 10 лет»

Также портал Знай.ua писал, что Ольга Сумская показала, что творится с Виталием Борисюком рядом с ней — рычит и царапается: «Игривая киса»

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