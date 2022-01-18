Користь цибулі для здоров’я





Цибуля насичена рослинними хімічними речовинами, включаючи флавоноїди, які мають антиоксидантну та протизапальну дію. Вони захищають від хронічних захворювань на кшталт діабету і раку. У цибулі понад 25 різних флавоноїдів та сірковмісні речовини.

Серце. Флавоноїд кверцетин у цибулі має протизапальну дію і зміцнює здоров’я серця. Вживання цибулі знижує ризик серцево-судинних захворювань за рахунок зменшення тиску та холестерину.

Кістки. Додавання цибулі до раціону пов’язані з поліпшенням мінеральної щільності кісток. Цибуля багата антиоксидантами, що зменшують окисний стрес, а це скорочує втрату кісткової маси. Це припущення було підтверджено в ході дослідження за участю жінок до та постклімактеричного віку.