Користь цибулі для здоров’я

Цибулю використовують для приготування різноманітних страв більшість українців. Про користь овоча — читайте у матеріалі.
Цибулю використовують для приготування різноманітних страв більшість українців. Про користь овоча — читайте у матеріалі.
Серце. Флавоноїд кверцетин у цибулі має протизапальну дію і зміцнює здоров’я серця. Вживання цибулі знижує ризик серцево-судинних захворювань за рахунок зменшення тиску та холестерину.
Кістки. Додавання цибулі до раціону пов’язані з поліпшенням мінеральної щільності кісток. Цибуля багата антиоксидантами, що зменшують окисний стрес, а це скорочує втрату кісткової маси. Це припущення було підтверджено в ході дослідження за участю жінок до та постклімактеричного віку.
zdorovia.com.ua