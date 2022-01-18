Курсантка поразила сходством с образом Моны Лизы из полотна Леонардо да Винчи

«Мы впечатлены сходством нашего курсанта ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України Виктории Сердюк с г-жой Лизой дель Джокондо. Мы уверены, что за загадочной улыбкой Виктории скрывается настоящий стальной характер, железная воля и стремление сделать этот мир безопаснее для всех нас!» — написали в публикации.

_

Сходство во внешности молодой курсантки и известной Моны Лизы действительно поражает. Виктория имеет подобные черты лица, а фотограф отлично передал ту чарующую атмосферу и сделал задний фон практически в точности, как на полотне Леонардо да Винчи.

Напомним, американцы из Техаса внезапно переехали в село под Киевом и влюбились в голубцы: пахали на огороде и наели бока

Как сообщал Знай.ua, мы больше не увидим этих милых существ? Коалы, ставшие символом Австралии, могут навсегда исчезнуть

Также портал Знай.ua писал, как выглядит родной дом принца Филиппа, где он появился на свет: изысканная Греция до знакомства с Елизаветой II

Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!



_

