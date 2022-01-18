Курсантка поразила сходством с образом Моны Лизы из полотна Леонардо да Винчи

Курсантка Черкасского института пожарной безопасности имеет невероятное сходство с Моной Лизой из известной живописной картины Леонардо да Винчи.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в соцсети Facebook опубликовала фотографию курсантки Черкасского института пожарной безопасности имени Героев Чернобыля НУЦЗ Украины Виктории Сердюк, которая внешне очень сильно похожа на всемирно известную Мону Лизу из полотна «Портрет госпожи Лизы Джокондо» итальянского художника Леонардо да Винчи.
Снимок сделал украинский фотограф Сергей Федоренко.