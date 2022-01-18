Украинец переделал Волгу — подробности и фото

Украинец переделал легендарную «Волгу» под дровяную тягу, за счет чего сумел в течение трех лет сэкономить на топливе 50 тысяч гривен.

Видео с переоборудованным автомобилем опубликовал в Instagram Volynblog.

Почти все пространство багажника переделанной «Волги» занял дровяной газогенератор. В бак помещаются дрова, после чего происходит процесс их пиролиза (горения под давлением с дефицитом кислорода). Образующийся в результате горючий газ подается в цилиндры ДВС и используется в качестве топлива.

Переоборудованный седан ГАЗ-31029 может разогнаться до 100 км/ч. Одной закладки дров хватает на 50 км хода. Если нужно поехать дальше, то приходится брать в салон дополнительные дрова. Мешка, по его словам, хватит еще на 100 км.

Нестандартный тюнинг Волги Олег из волынского села Осовцы исполнил своими руками еще три года назад. Принцип работы установки он изучил в Интернете. Переработка авто на дрова стоила всего 100 долларов.

Хозяин утверждает, что эксплуатация седана стала гораздо дешевле. В течение трех лет эксплуатации он смог сэкономить на топливе 50 тысяч гривен.

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