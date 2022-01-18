Врач рассказал, как правильно вставать по утрам

Резкий подъем сразу после сигнала будильника дает чрезмерную нагрузку на систему кровообращения. Как сделать момент пробуждения более комфортным, объяснил в интервью врач-невролог Игорь Орлов.

Полежать в постели некоторое время, как следует потянуться, встать без спешки – это не только приятный, но и полезный для здоровья способ начинать новый день, рассказал врач-невролог, рефлексотерапевт высшей категории, мануальный терапевт, руководитель медицинского центра акупунктуры «Доктор Орлов» Игорь Орлов.

«Резкий переход из горизонтального положения в вертикальное – это нагрузка на кровообращение. Поэтому после того, как вы услышите будильник и наступит процесс пробуждения, нужно еще на какое-то время остаться в постели и выполнить потягивающие упражнения, размять застоявшиеся мышцы», – советует он.

Потягивание должно быть неторопливым, без особых физических усилий, без болевых ощущений, тогда оно поможет плавно активизировать кровообращение и перейти от сна к бодрствованию. Врач уточнил, какие именно действия приводят к нужному эффекту.

«Обычно тянут пальцы ног, стопы к себе, можно потянуться в тазобедренных суставах, в коленях, выгнуть спину, запрокинуть руки, потянуть шею. После этого можно постепенно, без резких движений вставать», – сказал Орлов.

Если не следовать этому правилу, то каждое утро вы будете испытывать резкий отток крови от мозга при переходе из горизонтального в вертикальное положение, продолжил он.

«Прежде всего, это так называемый ортостатический коллапс, то есть резкая потеря давления из-за внезапного перехода из горизонтального положения в вертикальное. Идет отток крови от головного мозга, наступает головокружение, человек может потерять равновесие, упасть, получить травму. В крайнем случае человек может потерять сознание», – предостерег Орлов.

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