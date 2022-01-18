Крещение — что можно и нельзя делать 19 января

19 января православные по всему миру отмечают Крещение Господне – один из 12 главных христианских праздников. Событие посвящено крещению Иисуса Христа в реке Иордан.

Эта дата окутана множеством тайн, традиций и запретов. Что можно делать в этот день, а какие действия категорически запрещены, рассказывает “Апостроф”.

Что можно делать на Крещение

Первое и самое важное – это связь с водой. По символической традиции, в Праздник Крещения люди набирают воду — в этот день она считается наделенной чудодейственными свойствами. Воду можно набирать отовсюду: в церкви, из речки, колодца или даже из-под крана. Также, издавна по-настоящему целительной считается талая вода, поэтому можно набрать снег и позволить ему дома растаять. Православные верят, что крещенская вода не портится на протяжении года, однако священнослужители предупреждают, что в качестве питья нужно употреблять только воду, взятую из чистых источников. Крещенскую воду дают болеющим, умываются для здоровья и очищения, окропляют дом. Как правило, такую воду хранят за иконами или рядом с ними. Если в течение года такая вода все же испортилась, ее не нужно выливать – лучше ею полить цветы или вылить в реку. Еще одна популярная традиция на Крещение Господне — окунуться в прорубь, которую также называют Иорданью. Водоем, где происходит данное действо, освящает священнослужитель. Во льду делается прорубь, которая может быть самых разных форм, от прямоугольной и до формы православного креста. Окунаться в прорубь следует только с целью показать свою приверженность Господу, очиститься духовно, а затем уже физически. А не для того, чтобы продемонстрировать друзьям свою смелость. День Богоявления нужно посвятить больше духовным делам, чем физическим. Работать не возбраняется, особенно, если это необходимо или перенести работу нельзя. Однако лучше отказаться от тех дел, которые могут подождать, например, работы по дому, и посвятить освободившееся время походу в церковь или приготовлению праздничных блюд, родным и близким. Крещение считается волшебным временем, когда открываются небеса. И если помолиться о чем-то Господу, то просьба может исполниться.

На Крещение нельзя:

желать другому человека зла, разводить сплетни, осуждать — считается, что все вернется самому желающему;

давать в долг — можно отдать удачу и достаток;

стричь волосы и ногти — можно судьбу свою срезать, испортить;

шить, вязать и заниматься другими рукоделиями — можно судьбу завязать узлом;

выносить мусор и вообще что бы то ни было из дома — можно вынести удачу;

набирать воду в больших объемах. Это можно делать, если вы набираете воду не только для себя, но и для своих родственников и друзей. В противном случае — это уже жадность, желание наживы, что в христианстве не поощряется;

убираться — к многочисленным бедам и проблемам;

плакать, лить слезы — к несчастью;

упоминать нечистую силу и чертыхаться — можно привлечь нечисть в свой дом.

Ранее мы писали, какие 7 блюд готовят на Крещение и что будет на столе лишним.