Для самообороны от России: Великобритания поставит Украине противотанковые системы

Подобное вооружение, считает министр обороны Бен Уоллес, повысит боеспособность Украины в случае военного вторжения.

Источник: focus.ua

Великобритания поставит Украине легкие противотанковые оборонительные системы, чтобы повысить ее оборонительные способности на фоне военной эскалации России. Об этом сказал британский министр обороны Бен Уоллес, выступая в парламенте, пишет Reuters.

Эти системы не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для РФ. Их следует использовать в целях самообороны, уточнил министр.

По словам Уоллеса, оружие РФ угрожать не будет

Уоллес пригласил российского коллегу Сергея Шойгу приехать в Лондон в ближайшее время и обсудить сложившийся кризис.

Россия продолжает наращивать военную мощь на границе с Украиной. В частности, 15 января расследовательская организация Conflict Intelligence Team представила видео движения военной техники в сторону Украины из Дальнего Востока. Видео нашли в соцсети TikTok по музыкальным трекам о войне групп «Фактор 2» и «Любэ».

Разведсообщество США утверждало, что Россия подготовила группу боевиков, чтобы устроить провокацию для начала вторжения в Украину.