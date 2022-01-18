Туристка из Украины Елена Лозинская погибла в Татрах — фото

На горном массиве Татры, что находится на территории Словакии, погибла украинская туристка со Львова Елена Лозинская. Девушка сорвалась с большой высоты, травмы оказались несовместимы с жизнью.

Об этом сообщается на сайте авиаспасателей «ate.sk».

Трагическое событие произошло в субботу, 15 января, в Малой Студеной долине, что в Высоких Татрах. Женщина поскользнулась и упала с высоты более 300 метров. После падения она оставалась живой, но без сознания. Реанимационные меры, предпринятые прибывшими на место происшествия спасателями, не дали результатов, женщина умерла.

«К сожалению, полученные молодой женщиной травмы были несовместимы с ее жизнью и даже врач санитарной авиации уже не мог ей помочь», — говорится в сообщении.

По словам спасателей у Елены Лозинской не было достаточного снаряжения для той местности, по которой она передвигалась. Тело погибшей украинки спасатели перевезли в село Старый Смоковец, где передали полиции.

На странице «Книги памяти умерших за границей украинцев» в Facebook о погибшей написали: «Родные вспоминают ее как замечательную, светлую и добрую девушку, которая очень любила горы…».

Ранее мы писали, 57-летняя Елена Стодола трагически погибла в Карпатах в свой День рождения, при попытке спуститься с горы.