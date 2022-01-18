Жена Сергея Бабкина показала, как он замаливает свои измены — делает это утром в постели

Снежана Бабкина похвасталась романтическими отношениями со своим супругом. Соответствующий пост появился на ее официальной странице в социальной сети.
Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина, который ранее рассказывал о сохранении своего брака, Снежана ведет блог о любви и гармонии внешнего и внутреннего мира.
На своей странице в соцсети Инстаграм, где за ее жизнью следят более 208 тысяч читателей, она регулярно демонстрирует фото и видео совместной жизни с артистом
17 января девушка опубликовала пост в социальной сети инстаграм. На нем она предстала лежащей в кровати с букетом цветов.
«Тюльпаны утром в постель!🌷А за что? Просто так!🙌🏻 Всем прекрасной недели!🤍», — сообщила она.
Фолловеры начали активно комментировать данный пост.
«Это любовь ❤️»; «Как здорово❤️😍»; «А что уже восьмое марта?», — отмечают они.