Обмеление Волго-Каспийского морского канала мешает судоходству и перевозке грузов.

Источник: www.blackseanews.net

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в понедельник, 17 января, в ходе личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обратился с просьбой — поручить Минтрансу РФ интенсифицировать работы по обеспечению паспортных глубин Волго-Каспийского морского судоходного канала, пишет Интерфакс-Юг.





«Задача, которую необходимо решить для организации полноценной транспортировки грузов, — это Волго-Каспийский морской канал. Его сегодняшняя проходная осадка не соответствует паспортным нормативам, паспортный норматив — 4,5 метра», — сказал Бабушкин.

В настоящее время четыре метра — это максимальная глубина, и 250 дней в году она практически не соответствует паспортным глубинам. Росморпорт, входящий в состав Росморречфлота проводит работы, однако, объем этих работ в ближайшее время должен быть увеличен и для того, чтобы глубины соответствовали паспортным.