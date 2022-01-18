Четвертые за месяц испытания. КНДР запустила две баллистические ракеты

По информации Японии, ракеты пролетели около 300 км и упали в море

Северная Корея уже в четвертый раз с нового года испытывала свои боевые ракеты. На этот раз в воздух взлетели две баллистические ракеты. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных

Сообщается, что выстрелы были произведены в понедельник с восточного побережья страны в направлении океана.

По информации Японии, ракеты пролетели около 300 км и упали в море.

Японская береговая разослала предупреждение проплывающим у японского побережья суднам с просьбой следить за «падающими предметами». Пока нет информации, что какой-то корабль или самолет пострадал.

Ранее, Северная Корея выпустила неизвестный снаряд в сторону восточных вод.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности возобновить горячую линию связи с Южной Кореей.

Ранее, Северная Корея произвела запуск не менее одной ракеты в сторону Японского моря.

Однако, КНДР провела успешные испытания новой крылатой ракеты большой дальности.

Также, в северокорейском Пхеньяне состоялся ночной военный парад по случаю 73-й годовщины основания государства.

К слову, недавно в столице Северной Кореи Пхеньяне прошел первый в истории семинар для командования и политических комиссаров Корейской народной армии (КНА), в ходе которого лидер КНДР Ким Чен Ын призвал армейцев приложить максимальные усилия для повышения боеспособности всех подразделений.