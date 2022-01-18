Транзит газа через Украину — как сохранить поставки Газпрома

Российский «Газпром» с начала текущего года возобновил прокачку природного газа через украинскую ГТС в Румынию, хотя в конце прошлого отказывался бронировать дополнительные мощности. За первые 5 дней через точку «Орловка-Исакча» было поставлено более 18 млн куб. м.

Об этом пишет Realist со ссылкой на оперативные данные ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ).

Возобновление транспортировки российского газа через территорию нашей страны можно считать признанием “Газпрома” в том, что он нуждается в украинской ГТС для реализации своих интересов на европейском газовом рынке. Таким образом, верная стратегия и тактика может сохранить постоянный транзит.

В то же время, его объемы будут зависеть от государств-заказчиков и условий использования ГТС, ведь рынок диктует условия ценообразования.

Несмотря на прямой транзит, в Румынию также прокачивают голубое топливо из «таможенного склада» украинских ПХГ. За первые 5 дней января его количество составило 0,8 млн куб. м.

Нельзя не вспомнить, что альтернативным способом поставки газа из России в Румынию является «Турецкий поток». Несмотря на его большую длину и ограниченную пропускную способность по сравнению с нашей ГТС, страны Европы могут предпочесть этот маршрут в случае более привлекательной ценовой конъюнктуры.

ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» стоило бы воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы сохранить транзит даже при незначительном снижении прибыли. Возможно, для этого понадобится поддержка правительства и дипломатов. Достижение четких договоренностей по транзиту позволило бы ОГТСУ сосредоточиться на модернизации и других важных задачах.

Ранее мы писали, что с 1 января 2022 года российский «Газпром» сократил транзит газа через Украину в Словакию на 41%.