«Чиста краса»: 49-річна Гвінет Пелтроу захопила фанатів селфі без макіяжу

49-річна голлівудська актриса Гвінет Пелтроу поділилася в Instagram селфі без жодного грама макіяжу. Зірка фільмів «Залізна людина» та «Месники» у білому махровому халаті рекламувала новий косметичний засіб свого власного бренду Goop — ексфоліант, що очищає шкіру.

Источник: showbiz.fakty.ua

Шанувальники засипали Гвінет компліментами, захопившись її природною красою та молодістю. «Ви просто сяєте», «Чиста краса», «Яка ви прекрасна!», — писали у коментарях.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Гвінет Пелтроу знялася топлес.

Фото Instagram