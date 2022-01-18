Щедрый святвечер — рецепты, что должно быть на столе в канун Крещения

19 православные традиционно отмечают Крещение, или Крещение Господне. Праздник также называют Голодной кутьей, ведь согласно церковному уставу в канун Крещения верующие должны соблюдать пост — поесть только раз в сутки.

О Голодной кутье и блюдах, которые должны быть на столе, на праздник рассказывает «Апостроф».

Крещение всегда празднуют с размахом, потому что этот заканчивается цикл рождественско-новогодних праздников. Однако предшествует гулянию Голодная кутья, которую готовят перед Крещением в день церковного поста. Голодной кутьей называют и последний ужин перед Крещением, потому что он не так богат, как на предыдущие праздники. Все блюда в этот вечер должны быть постными, но необязательно, чтобы их было 12 как на сочельник.

На Крещение принято есть блюда из меда, круп, мяса и ягод. Утром праздник начинали с угощения «крестами» — маленьким постным печеньем. Их ели на голодный желудок, запивая священной водой. С этой обрядовой выпечкой связано немало примет. К примеру, если печенье удалось хорошо пропечь, то год будет успешным, благополучным. Если же оно недопечено или подгорело — жди печали. После «крестов» подавали оладьи или блины, выпеченные на меде. Бытовала примета: чем больше съешь блинов, тем богаче будешь в новом году.

Фото: yummybook.ru

Вечером часто запекали поросенка и ставили его в центр стола. Во время празднования глава семьи отламывал руками кусок мяса, а затем раздавал собравшимся. Интересным обычаем было то, что самый младший член семьи должен был сидеть под столом и хрюкать, имитируя свинку.

Фото: yummybook.ru

Ранее «Апостроф» писал о 7 блюдах, которые готовят на Крещение.