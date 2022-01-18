Трейлер раскрыл карты нового эпизода Эйфории «Размышления: большие и маленькие хулиганы» под свежую песню Lana Del Rey

К просмотру доступно новое превью 3 эпизода 2 сезона драматического сериала «Эйфория».

Американским видеосервисом «HBO Max» объявлена дата выхода 3 серии 2 сезона сериала «Эйфория» (Euphoria) на воскресенье, 23 января 2022 года, а в целом премьера состоялась 9 января. Эпизод выйдет под названием «Размышления: большие и маленькие хулиганы». Все фанаты с большим предвкушением ждут продолжения истории о внутренних поисках главной героини Ру Беннет, её любви, учебе и зависимости.

Трейлер к 3 эпизоду разместили на YouTube канале «Эйфории».

Стоит напомнить, что в откровенной молодежной драме главные герои постигают жизнь через наркотики, секс, травмы и социальные медиа. В центре сюжета — 17-летняя Ру Беннетт, вернувшаяся в родной дом после лечения в реабилитационной клинике. Не теряя времени, она опять берется за старые привычки — наркотики и тусовки. Но, появление в городе девушки Джулс (трансгендерная модель Хантер Шэфер) становится для Ру знаком надежды.