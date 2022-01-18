Кайл Кузма удивил нарядом — фото

Тяжелый форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» Кайл Александр Кузма шокировал фанатов своим образом.

Фото со своим необычным внешним видом игрок опубликовал в Instagram.

На снимке 26-летний баскетболист предстал в неожиданном наряде — розовом свитере гигантских размеров и белой шапке. Даже для Кайла Александра, рост которого составляет 208 сантиметров, а вес — 100 килограммов, одежда оказалась слегка великоватой:

Кузма — чемпион НБА 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». В 2018-м он признавался MVP матча восходящих звезд сильнейшей баскетбольной лиги мира.

Интересно, что Кузма славится своим экстравагантным стилем выбора одежды:

Ранее «Апостроф» сообщал, что звезда НБА шокировал фантастическим попаданием.