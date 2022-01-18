Известны имена участников Нацотбора на Евровидение-2022

Финал Евровидения пройдет 14 мая
Было подано заявок от 284 украинских исполнителей. За право представлять Украину в Турине будут соревноваться 27 музыкантов.
Названы имена артистов, которые были отобраны для участия в музыкальном конкурсе Евровидении-2022. За то, чтобы представить Украину на конкурсе в итальянском Турине, поборются 27 исполнителей, пишет Суспільне.
Всего было подано заявок от 284 исполнителей.
«Заявок в этом году было очень много… А уровень подготовки артистов разный, потому что есть уже и молодые звезды, и небезызвестные исполнители, а есть и абсолютные дебютанты, группы, которые, например, во время пандемии решили начать свою музыкальную карьеру. Абсолютно в разных жанрах», — рассказал продюсер и руководитель компании Френдс О ТВ Алексей Гончаренко.
Представлять Украину хотят:
- Alina Pash
- AMARIIA
- Barleben
- DOdoBro
- Cloudless
- FIZRUK
- Gorim!
- IDXO
- Kalush Orchestra
- LAUD
- Laura Marti
- Michael Soul
- Our Atlantic
- Oyedamola
- ROXOLANA
- Schor
- SHY
- София Шанти
- SOWA
- The blue artic
- The Tape Machine
- Victoria NIRO
- WELLBOY
- НТА
- Вика Ягич
- Восток
- Юлия Тимочко
Полуфинал Евровидения-2022 состоится 10 и 12 мая, а финал на арене Pala Olimpico пройдет 14 мая.
Напомним, песня Go_A попала в топ-3 популярных треков за всю историю Евровидения.
Также сообщалось, что Go_A получила награду за постановку на Евровидении. Группа стала лучшей в номинации Самая инновационная сценическая постановка.
Корреспондент.net