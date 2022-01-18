Известны имена участников Нацотбора на Евровидение-2022

Было подано заявок от 284 украинских исполнителей. За право представлять Украину в Турине будут соревноваться 27 музыкантов.

Названы имена артистов, которые были отобраны для участия в музыкальном конкурсе Евровидении-2022. За то, чтобы представить Украину на конкурсе в итальянском Турине, поборются 27 исполнителей, пишет Суспільне.





Всего было подано заявок от 284 исполнителей.

«Заявок в этом году было очень много… А уровень подготовки артистов разный, потому что есть уже и молодые звезды, и небезызвестные исполнители, а есть и абсолютные дебютанты, группы, которые, например, во время пандемии решили начать свою музыкальную карьеру. Абсолютно в разных жанрах», — рассказал продюсер и руководитель компании Френдс О ТВ Алексей Гончаренко.

Представлять Украину хотят:

Alina Pash

AMARIIA

Barleben

DOdoBro

Cloudless

FIZRUK

Gorim!

IDXO

Kalush Orchestra

LAUD

Laura Marti

Michael Soul

Our Atlantic

Oyedamola

ROXOLANA

Schor

SHY

София Шанти

SOWA

The blue artic

The Tape Machine

Victoria NIRO

WELLBOY

НТА

Вика Ягич

Восток

Юлия Тимочко

Полуфинал Евровидения-2022 состоится 10 и 12 мая, а финал на арене Pala Olimpico пройдет 14 мая.

Напомним, песня Go_A попала в топ-3 популярных треков за всю историю Евровидения.

Также сообщалось, что Go_A получила награду за постановку на Евровидении. Группа стала лучшей в номинации Самая инновационная сценическая постановка.