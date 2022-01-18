Известны имена участников Нацотбора на Евровидение-2022

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Известны имена участников Нацотбора на Евровидение-2022

Фото: eurovision.tv

Финал Евровидения пройдет 14 мая

Было подано заявок от 284 украинских исполнителей. За право представлять Украину в Турине будут соревноваться 27 музыкантов.

Названы имена артистов, которые были отобраны для участия в музыкальном конкурсе Евровидении-2022. За то, чтобы представить Украину на конкурсе в итальянском Турине, поборются 27 исполнителей, пишет Суспільне.


Всего было подано заявок от 284 исполнителей.

«Заявок в этом году было очень много… А уровень подготовки артистов разный, потому что есть уже и молодые звезды, и небезызвестные исполнители, а есть и абсолютные дебютанты, группы, которые, например, во время пандемии решили начать свою музыкальную карьеру. Абсолютно в разных жанрах», — рассказал продюсер и руководитель компании Френдс О ТВ Алексей Гончаренко.

Представлять Украину хотят:

  • Alina Pash
  • AMARIIA
  • Barleben
  • DOdoBro
  • Cloudless
  • FIZRUK
  • Gorim!
  • IDXO
  • Kalush Orchestra
  • LAUD
  • Laura Marti
  • Michael Soul
  • Our Atlantic
  • Oyedamola
  • ROXOLANA
  • Schor
  • SHY
  • София Шанти
  • SOWA
  • The blue artic
  • The Tape Machine
  • Victoria NIRO
  • WELLBOY
  • НТА
  • Вика Ягич
  • Восток
  • Юлия Тимочко

Полуфинал Евровидения-2022 состоится 10 и 12 мая, а финал на арене Pala Olimpico пройдет 14 мая.

Напомним, песня Go_A попала в топ-3 популярных треков за всю историю Евровидения.

Также сообщалось, что Go_A получила награду за постановку на Евровидении. Группа стала лучшей в номинации Самая инновационная сценическая постановка.

Корреспондент.net