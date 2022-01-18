Шум в ушах — причины, что нельзя делать и куда обращаться за помощью

Часто людей беспокоит неприятный шум в ушах, который называют писком, «звоном» или жужжанием, однако у этого расстройства есть официальное медицинское название — тинитус.

О причинах расстройства и способах его вылечить, рассказывает врач Евгений Скрипник на своей фейсбук-странице.

Шум в ушах особенно волнует людей, когда вокруг полная тишина. Громкость или тональность звука могут изменяться, но тинитус остается постоянно. Этим расстройством страдают около 10-15% населения. Иногда даже банальная ушная сера может привести к шуму в ушах.

Какие причины и куда обратиться?

В первую очередь нужно идти к ЛОР-врачу, несмотря на то, что классических в нашем понимании лекарства для этого недуга не изобрели, существуют действенные методы лечения.

Самая популярная причина шума в ушах – снижение слуха, то есть сенсоневральная тугоухость.

В таком случае врач назначит аудиометрию, тимпанометрию и возможно МРТ для исключения варианта органической патологии (опухоли головного мозга, поражения черепно-мозговых нервов и т.д.). Если понижение слуха действительно есть, то ЛОР-врач подберет слуховые аппараты. При отсутствии патологий и снижении слуха остается смириться с шумом и приспособиться к жизни с ним.

Еще некоторые возможные причины: анемия, повышенное артериальное давление, прием ацетилсалициловой кислоты, антибиотиков, мочегонных и т.д.

Как появляется этот шум?

Шум в ушах вызван движением крови мелкими сосудами внутреннего уха. Нет смысла закапывать уши сосудистыми и ноотропными препаратами – они неэффективны для этого.

Многие считают, что «остеохондроз» оказывает влияние на шум в ушах. Однако это миф.

«Не нужно ходить на массаже, лечить ваш «остеохондроз», никакого отношения к шуму в ушах он нет! Не тратьте время и средства на фуфломицины, БАДы, бетагистин также в этом случае неэффективен, не ходите на иглорефлексотерапию и тому подобное!» – призывает врач.

Часто люди с тинитусом имеют сопутствующие патологии: депрессию, тревожные расстройства. Это еще больше фокусирует человека на шуме. Однако со стрессом тиниус не связан.

Как уменьшить шум в ушах (привыкнуть к нему)?

Маскирующая терапия. Например, спать с увлажнителем воздуха или кондиционером, которые продуцируют постоянный шум и «перекрывают», «маскируют» шум в ушах;

Включение маскирующих звуков природы, моря, дождя;

Белый шум или аппараты, производящие звуки, похожи на звуки тинитуса.

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