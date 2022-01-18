Компания Tesla отправила электрокар Model 3 с отсутствующей тормозной колодкой (ВИДЕО)

Один из автолюбителей получил свою новую Tesla Model 3 19 декабря только для того, чтобы узнать, что она была отправлена с отсутствующей тормозной колодкой. Всего через день после получения автомобиля покупатель связался с Tesla, чтобы сообщить им, что что-то не так.

Источник: avtodream.org





Клиент бренд снял видео автомобиля и отправил его. Представители бренда ответили, что тормоза звучали нормально для производительной модели 3. Но очевидно, что в шуме нет ничего нормального. По словам собственника машины, звук идет такой, как будто между ротором и пылезащитным экраном застрял камень или галька.

Автолюбитель в итоге решил отвезти его в независимый сервис. Сняв колесо, техник обнаружил, что там было отсутствие тормозной колодки на внутреннем заднем тормозном диске со стороны водителя. Сам суппорт просто вдавливался в ротор, сообщает портал The Drive.

Отметим, что колодки могут выпадать только тогда, когда они настолько изношены, что могут выскользнуть между кронштейном суппорта и ротором. Дилерский автосалон не может быть виноват, потому что электромобиль шумел со дня ее получения владельцем.

Вдобавок ко всему, команда Tesla справилась с этой ситуацией так, как будто это первый раз, когда что-то пошло не так с одной из их машиной. Теперь, после как минимум трех задержек из-за отсутствия запчастей, ремонт электрокара перенесли как минимум на 19 января. Официально это месяц после получения машины.