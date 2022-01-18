В Харькове задержан рэкетир Гончарик — фото и видео спецоперации

17 января, в понедельник, в Харькове был задержан криминальный авторитет «Гончарик», который занимался вымогательством денег у местных бизнесменов. Ему платили за «спокойствие», а те, кто отказывался, становились жертвами преследований.
Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на фейсбук-страницу Андрея Рубеля – начальника полиции Харьковской области.
Михаил Гончаренко, так называемый «Гончарик», был задержан при получении 150 тысяч долларов США — часть суммы, которую харьковский бизнесмен должен был отдать за «спокойное» ведение предпринимательства. Полная сумма – 250 тысяч долларов.
В местном телеграмм-канале «ВЕХА» также распространили и видео с задержанием «уголовного авторитета».
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