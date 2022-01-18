Запад не планирует отключать РФ от Swift — немецкое СМИ

В качестве альтернативы ЕС и США готовят крупные экономические штрафы в отношении российских банков.

Источник: focus.ua

ЕС и США решили не исключать Россию из мировой финансовой системы. Вместо отключения РФ от Swift западные страны готовят адресные экономические санкции против российских банков. Об этом сообщает Handelsblatt.

Экономические санкции против российских банков рассматриваются в качества альтернативы. Отключение России от системы Swift, которые бы отрезало страну от всей глобальной экономики, больше не рассматривается как последнее средство, к которому Запад мог бы прибегнуть, чтобы не позволить РФ предпринять полномасштабное вторжение на территорию Украины.

Депутат сравнил такое решение с атомной бомбой для рынка капиталов, товаров и услуг. В противном случае, считает депутат, может последовать массовый экономический спад.

Swift — межбанковская система передачи информации и платежей, к которой подключены крупнейшие организации практически во всех странах.