Как проверить страховой стаж — что нужно знать

Власти Украины разъяснили населению, каким образом можно проверить свой страховой стаж, не выходя при этом из дома.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам труда.

Страховой стаж — это период или срок, течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию. За него ежемесячно уплачиваются страховые взносы в сумме не меньшей, чем минимальный страховой взнос.

Единый социальный взнос (ЕСВ) на общеобязательное страхование включает в себя обязательные взносы на на пенсионное страхование, страхование от безработицы, страхование от потери работы и страхование несчастного случая на работе или профессионального заболевания. В том случае, если работодатель — будь то предприятие, физическое лицо или физическое лицо-предприниматель — имеет наемных работников, он обязан ежемесячно уплачивать за них ЕСВ в размере 22% базы начисления. Речь идет о заработной плате, а также вознаграждении а выполнение работ или оказание услуг.

Проверить наличие приобретенного страхового стажа и факт уплаты взносов можно следующим образом:

зайти на портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или загрузить мобильное приложение «Пенсионный фонд» с помощью Google Play и iOS;

авторизоваться любым удобным для вас способом — с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), идентификации при помощи Gov ID, Mobile ID или Bank ID, а также с помощью логина и пароля;

в ыбрать раздел «Данные из реестра застрахованных лиц».

Стоит отметить, что кроме своих анкетных данных вы также увидите информацию о:

заработной плате, с которой были уплачены страховые взносы с 2000 года (в некоторых случаях — с 1998 года);

своем страховом стажа (с 2004 года);

местах своей работы (с помощью электронной трудовой книжки);

периодах получения пособия по временной потере трудоспособности.

Напомним, с 1 января 2022 года в Украине увеличился страховой стаж — для выхода на пенсию нужно официально работать и платить налоги не менее 29 лет. Те, у кого стаж меньше, должны продолжать трудиться до 63 лет (женщины) и до 65 лет (мужчины).