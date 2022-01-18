Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 17 января

По информации пресс-службы Министерства обороны России на территории Южного военного округа 17 января прошли следующие мероприятия:

Источник: www.blackseanews.net

1. Более 200 военнослужащих командного состава соединений и объединений Черноморского флота РФ принимают участие в оперативно-мобилизационном сборе в Крыму.

Командиры будут совершенствовать профессиональные навыки по основным направлениям боевой подготовки, а также примут участие в практических занятиях на полигонах боевой подготовки ЧФ в оккупированном Крыму, в ходе которых изучит современные формы и методы выполнения учебно-боевых задач подразделениями в едином информационном пространстве.

2. Более 500 военнослужащих медицинских подразделений, соединений и частей ЧФ, дислоцированных в оккупированных Крыму и Севастополе приняли участие в первом межфлотском этапе конкурса «Военно-медицинская эстафета» Армейских международных игр 2022 года.

В ходе соревнований медики под огнем условного противника эвакуировали условно раненных военнослужащих, оказали им первую медицинскую помощь и выполнили стрельбу из пистолета Макарова.

3. В Ставропольском крае завершилась радиотренировка со специалистами войск связи мотострелкового соединения ЮВО в сложных климатических условиях.

Военнослужащие развернули полевые подвижные пункты управления и полевые узлы связи в сложных ландшафтных и климатических условиях, организовали связь на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях и обеспечили пункты управления видеоконференцсвязью.

Было задействовано порядка 40 единиц специальных средств связи, в том числе модернизированные командно-штабные машины 5-го поколения (КШМ) Р-145БМ1 на базе БТР-80, радиорелейные станции связи Р-419-МП «Андромеда-Д», портативные станции спутниковой связи «Белозер» и другая техника.

4. На Кубани в вертолетном полку армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО завершилось летно-тактическое учение с применением более 30 боевых вертолетов.

В ходе учения экипажи совершили одиночные и групповые полеты с отработкой действий по разведке и прикрытию стратегических объектов.

Также в ходе совместных учебно-тренировочных полетов летчики на вертолетах Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник» отработали боевое сопровождение и огневую поддержку вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор», выполняющих условное десантирование личного состава.

Были отработаны элементы сложного пилотажа, ведение воздушного боя на малых высотах. Пилоты боевых вертолетов выполнили боевые стрельбы, отработав нанесение ударов неуправляемыми авиационными ракетами по малоразмерным наземным мишеням, имитирующим огневые точки условного противника.

Полеты осуществлялись как днем, так и в ночное время суток.

5. На российской военной базе в Армении на полигоне Алагяз стартовал отборочный этап конкурса «Суворовский натиск» Армейских международных игр 2022 года.

Мотострелки на боевых машинах БМП-2 преодолевают трассу со специальными препятствиями – «змейка», «косогор», «колейный мост», «противотанковый ров», поражают мишени одиночными выстрелами и очередями на огневых рубежах.

6. Военнослужащие инженерно-саперного полка ЮВО на Кубани ликвидируют последствия условного стихийного бедствия с применением новейшего мобильного комплекса разминирования МИКР в рамках тактико-специального учения.

Совершив марш более 50 км в назначенный район, военнослужащие провели инженерную, радиационную, химическую и биологическую разведку. Преодолев зараженный участок местности, специалисты развернули полевой лагерь.

Военные инженеры выполняют нормативы по минно-подрывному делу, устройству минно-взрывных заграждений, разминированию местности в различных условиях стихийных бедствий и наведению моста через горную реку Афипс грузоподъемностью до 60 тонн.

В учении принимают участие более 800 военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц специальной техники, в том числе инженерная машина разграждения ИМР-3, тяжелый механизированный мост ТММ-3М2 и экскаватор одноковшовый войсковой.

7. Тактические группы горного мотострелкового соединения 49-й армии ЮВО в Карачаево-Черкесии совершили марш на общевойсковой полигон Кобу-Баши для проведения боевых стрельб в составе взводов.

К отработке тактических задач привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники, в т.ч. многоцелевые тягачи легкобронированные, самоходные гаубицы «Гвоздика» и др.

Итогом курса боевой подготовки станет проведение двустороннего тактического учения с этапами боевой стрельбы.

8. Со снайперами 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения ЮВО начались учебно-методические сборы на полигоне Кадамовский в Ростовской области.

Специальную подготовку пройдут более 100 военнослужащих. Стрелки изучат тактико-технические характеристики вооружения и специальной техники, основы и правила стрельбы на различных ландшафтных условиях, баллистику и способы передвижения на поле.

Занятия с боевыми стрельбами проводятся как в дневное, так и в ночное время.

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Моніторинг військових навчань РФ в Чорноморському регіоні здійснено за підтримки Європейського Фонду за Демократію (EED). Зміст публікації не обов’язково відображає думку EED і є предметом виключної відповідальності авторів.