Коронавирус и грипп в Европе — твиндемия в ЕС может задержаться до лета

По мнению европейских медиков Европе грозит затяжная “твиндемия” – одновременная вспышка заболеваемости коронавирусом и гриппом среди населения.

Об этом сообщает “Reuters”.

Согласно статистическим данным, на сегодняшний день количество заболевших гриппом в десять раз меньше, чем было до пандемии. Достичь таких результатов удалось благодаря жестким карантинным мерам, предпринятым во время распространения коронавируса.

Однако, в связи с послаблениями ограничений, грипп возвращается намного быстрее, чем предполагалось. Так, вследствие новой вспышки, больницы могут оказаться переполненными. Кроме того, к гриппу может “присоединится” еще и коронавирус, который пока никуда не исчез.

Отмена ограничительных мер может привести к тому, что уже весной, когда обычно пик заболеваемости идет на спад, вирусы продолжат активно распространяться. Еще больше усложняет ситуацию то, что доминирующим типом вируса гриппа стал штамм A (H3), который обычно вызывает тяжелое заболевание среди пожилых людей.

В 2022 году, также могут быть трудности с доступностью эффективных вакцин от гриппа. Лабораторные исследования показывают, что вакцины, доступные не сегодня, являются не такими эффективными против вируса H3, поскольку ранее этот штамм не был сильно распространенным.

Ранее мы писали, в Минздраве озвучили схожие симптомы гриппа и COVID-19.