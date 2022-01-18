Истории Александра Серова, Татьяны Лазаревой и Игоря Крутого, которые живут с серьезными заболеваниями

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Топ-3 знаменитостей, которые страдают от хронических заболеваний, но продолжают вести активный образ жизни.

Об этом сообщили в издании «Starhit«.

Первым в списке оказался Игорь Крутой. Из-за сильного сброса веса за последние годы публика стала подозревать у российского композитора чуть ли не онкологическое заболевание, но как выяснилось позже, Крутой страдает от сахарного диабета. Сейчас он вынужден тщательно следить за своим рационом.

Несмотря на хроническое заболевание, композитор ведет активный образ жизни. И недавно в жизни 67-летнего Крутого произошло важное событие — он в очередной раз стал дедушкой. У Игоря Яковлевича появился внук от внебрачного сына Якова.

«Прошло несколько дней с того момента, как самый маленький Крутой в возрасте полутора месяцев получил данное ему родителями имя — Игорь… Хотите верьте, хотите нет, но я отговаривал детей от этого выбора. Отговаривал по причине того, что быть моим полным тезкой ко многому обязывает, и, в первую очередь — становиться музыкантом, а вдруг желания такого у Игорька не возникнет… Но ребята, не спрашивая меня, вписали имя и показали свидетельство о рождении моего внука» — рассказывал композитор в личном блоге.

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Игорь Крутой

Игорь Крутой

Известная 55-летняя российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева уже долгие годы страдается от язвенного колита, который предусматривает постоянный контроль питания и образа жизни.

«Моя ремиссия длилась год, в какой-то момент все обострилось. Когда у меня все налаживается, я перестаю принимать поддерживающую терапию и забиваю на это все. Буквально недавно у меня началось обострение, я стала быстро принимать необходимое лекарство. В такие моменты я даже питаться начинаю правильно», — как-то признавалась Лазарева.

Как рассказывала Татьяна, раньше она не могла похвастаться стабильным психологическим состоянием и была вынуждена принимать определенные лекарства.

«Принимаю антидепрессанты в небольшой дозе, потому что у меня всегда было скачкообразное настроение. Сейчас я стала поспокойнее после работы над собой. Раньше, как только я начинала пить эти лекарства, все было хорошо. Спустя два-три месяца лечения меня начинала бесить эта терапия. Перестала принимать антидепрессанты и через два месяца развелась с мужем», — вспомнила актриса.

Татьяна Лазарева

Татьяна Лазарева

Легендарный эстрадный певец Александр Серов, который подарил всему миру хиты, такие как «Я люблю тебя до слез» и «Судьбе назло» несколько месяцев назад был госпитализирован в больницу с коронавирусом. Ситуация была настолько серьезной, что врачи готовились ввести Серова в медикаментозный сон, но все обошлось. Сейчас 70-летний артист находится дома. Во время его болезни стало известно о том, что он страдает от сахарного диабета.

Сам Александр Николаевич решил не распространяться о подробностях своей болезни и всячески умалчивает о последствиях.

«Благодарю всех за поддержку, за внимание и доброту, которую вы проявляете по отношению ко мне. Ваш оптимизм и энергия заряжают и дают силы. Я искренне желаю вам здоровья, позитива, благополучия! Низкий поклон! Отдельное спасибо и благодарность моему другу, которого я знаю 45 лет! Великому композитору — Игорю Яковлевичу Крутому!», — рассказывал артист после выписки из больницы.

Александр Серов

Александр Серов

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