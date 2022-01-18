Истории Александра Серова, Татьяны Лазаревой и Игоря Крутого, которые живут с серьезными заболеваниями
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Топ-3 знаменитостей, которые страдают от хронических заболеваний, но продолжают вести активный образ жизни.
Об этом сообщили в издании «Starhit«.
Первым в списке оказался Игорь Крутой. Из-за сильного сброса веса за последние годы публика стала подозревать у российского композитора чуть ли не онкологическое заболевание, но как выяснилось позже, Крутой страдает от сахарного диабета. Сейчас он вынужден тщательно следить за своим рационом.
Несмотря на хроническое заболевание, композитор ведет активный образ жизни. И недавно в жизни 67-летнего Крутого произошло важное событие — он в очередной раз стал дедушкой. У Игоря Яковлевича появился внук от внебрачного сына Якова.
«Прошло несколько дней с того момента, как самый маленький Крутой в возрасте полутора месяцев получил данное ему родителями имя — Игорь… Хотите верьте, хотите нет, но я отговаривал детей от этого выбора. Отговаривал по причине того, что быть моим полным тезкой ко многому обязывает, и, в первую очередь — становиться музыкантом, а вдруг желания такого у Игорька не возникнет… Но ребята, не спрашивая меня, вписали имя и показали свидетельство о рождении моего внука» — рассказывал композитор в личном блоге.