«Голос країни-12»: 17-річна донька Костянтина Меладзе прийшла на «сліпі прослуховування»

Вже зовсім скоро на телеканалі 1+1 відбудеться грандіозна прем’єра нового сезону головного музичного шоу під назвою «Голос країни», в якому суперзірки у ролі тренерів змагаються за найталановитіших учасників, пише ТСН, інформує UAINFO.org.





Источник: uainfo.org

Тренерами 12 сезону стали Потап, DOROFEEVA, соліст гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, а також поп-королева Оля Полякова, яка вперше сяде у легендарне червоне крісло. Дванадцятий сезон шоу пройде під слоганом «Так звучить твоя країна».

Стало відомо, що на «сліпі прослуховування» прийшла донька відомого продюсера та автора багатьох хітів Костянтина Меладзе — Лія Меладзе. Співачка неабияк здивувала глядачів у залі своєю появою.

«Я з дитинства мріяла потрапити на «Голос країни». Мій батько задовго до моєї заявки знав, що я хочу спробувати себе саме на цьому шоу, і навіть дав мені пораду бути самою собою. Кожен рік я хотіла прийти на «сліпі прослуховування», але мій перфекціонізм не давав мені цього зробити. Я дуже багато часу працювала, щоб показати себе зараз, самовдосконалювалася. Дуже хочу, щоб «Голос країни» став початком моєї боротьби зі страхом «неідеальної себе», — сказала Лія Меладзе.

На запитання, що відчувала співачка на сцені, вона відповіла:

«У мене була абсолютна дереалізація. За все життя я зробила багато неймовірних речей, виступала на великих сценах, знімалася в багатьох відеороботах, але нічого більш особливого за сцену «Голосу країни» в мене ніколи не було. Я була наче уві сні».

17-річна дівчина живе в Києві та має старшу сестру Алісу і молодшого на рік брата Валерія. Навчалась в британській школі, а наразі готується до вступу в музичний університет США за спеціальністю «саундпродюсер». Лія виросла у творчій атмосфері, завжди захоплювалась музикою та створила групу FAR FOR, де виступає у ролі солістки.