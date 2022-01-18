Какие знаки Зодиака самые несчастные — гороскоп

Каждый человек мечтает получать наслаждение от жизни, испытывать радость каждый день. У многих это получается, ведь они умеют ценить положительные моменты. В противоположность им, существуют люди, считающие себя несчастными, а жизнь ужасающей без веских на это причин. Появляются такие личности под тремя знаками Зодиака.

О них рассказывает «Апостроф» со ссылкой на слова астрологов.

Дева

Они имеют все для счастливой жизни, но их характер и мировосприятие мешают насладиться им вполне. Они тревожны и напряжены всегда, потому что очень щепетильны, стараются все сделать идеально. Иногда представителям знака мешает гордыня: из-за нее они пренебрегают близкими людьми, о чем сожалеют.

Чтобы осознать, что жизнь у них действительно стоит наслаждения, Девам следует расслабиться и ослабить контроль над тем, что изменить не могут.

Рак

Раков можно назвать настоящими параноиками, чья мнительность часто берет верх над здравым смыслом. Это подпитывает уверенность Раков, что они глубоко несчастные люди с кучей проблем. Представители этого знака подозревают других в заговорах, полагают, что все хотят им навредить. Поэтому Раки имеют проблемы в отношениях, потому что и любимому человеку не умеют доверять.

Жизнь в постоянном стрессе может привести к возникновению вредных привычек у представителей знака: курение или алкоголь.

Рыбы

Рыбы – самокритичные личности, любящие вспоминать все неприятности на жизненном пути, чем портят себе настроение на долгое время. За этим занятием Рыбы могут и глубинные проблемы найти, что мешает им жить. К тому же люди, рожденные под этим знаком, требовательны не только к собственной персоне, но и к другим. У окружающих Рыбы тоже любят находить недостатки, делать замечания, что людей, безусловно, раздражает. Это порождает много конфликтов, отравляющих Рыбам жизни.

Рыбам следует изменить отношение к жизни и видеть больше его положительных сторон.

Ранее «Апостроф» писал о четырех знаках Зодиака, которых ждут проблемы в 2022 году.