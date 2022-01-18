В немецком городе украли дорогу

Неизвестные украли 60 тонн булыжников с грузовой станции. Чтобы вывезти награбленное, понадобился грузовик.

В немецком городе Циттау (земля Саксония) неизвестные украли с дороги 60 тонн булыжников. Сумма ущерба составляет около 30 тысяч евро. Полиция приступила к расследованию. Об этом сообщает Polish News.





Пропажа брусчатки произошла на местной грузовой станции. После пропажи булыжников сотрудники железнодорожного оператора Deuthsche Bahn сообщили в полицию. На 300 квадратных метрах мостовой остался только песок.

По данным полиции, кража была совершена между 16 и 23 декабря. В преступлении был использован экскаватор. Похищенное вывезли на грузовике.

Напомним, в Кропивницком из вертепа украли ягненка и корову. Неизвестные стащили приглянувшиеся им рождественские декорации, которые «на шашлык не подходят».

Ранее сообщалось, что у журналиста украли велосипед, пока он брал интервью у начальника полиции. По словам журналиста, украденный велосипед был уже старым и не очень дорогим.