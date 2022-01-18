Как хранить святую воду — способы и срок хранения

18-19 января христиане отмечают важный религиозный праздник — Крещение Господне. Вечером многие верующие (и не только) отправляются к ближайшему роднику, а в современных реалиях родник может заменить кран. Далее люди следуют в церковь, дабы согласно древней традиции освятить жидкость.

О способах освящения воды и сроках ее хранения сообщает «Апостроф».

По мнению многих ученых, после освящения в церкви молекулярный состав воды действительно меняется. Это дает основание поверить в ее лечебные свойства, и сделать определенные запасы у себя дома.

При этом нужно помнить, что существует два вида водосвятия — Малое и Великое. Обряд малого водосвятия в церквях может происходить в любое время — следовательно, не нужно ждать Крещения, чтобы сходить в церковь и набрать святой воды.

Что же до Великого водосвятия, то оно проводится два раза в году:

вечером накануне Крещения;

непосредственно в День Крещения.

Верующим желательно набирать святую воду после участия в церковном богослужении или домашней молитвы. Для этого предварительно стоит заготовить тару — тут подойдут стеклянные, пластиковые или металлические емкости. Однако для начала их стоит хорошо промыть, а в идеале — прокипятить, если тара это позволяет.

Ни в коем случае не стоит использовать тару от спиртных напитков, тем более с этикеткой — это будет выглядеть кощунственно. Тару лучше всего хранить в закрытом от света месте.

Нельзя ставить тару чудодейственной жидкостью на пол и выливать ее в стоки, Также не стоит держать запасы в холодильнике.

Срок хранения святой воды — неограничен: она долго не испортится благодаря уникальному составу. Но лучше всего будет использовать свой запас в течение года, до следующего Крещения.

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