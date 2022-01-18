Нынешние тенденции выводят власть на распутье, ставят её перед выбором, — Руслан Бортник

Его слова прозвучали в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Нынешние тенденции выводят власть на распутье, ставят её перед выбором. В нашем случае это означает, что у украинской власти есть выбор: или автократизация, или попытка проведения полноценных реформ. Такие реформы означают и вписывание Украины в мировую повестку дня, и отказ от той политической модели, которая и вызывает кризис в обществе – переход к парламентской республике или к какой-то другой государственной форме. Сейчас всё зависит от решения президента, от того, как он оценивает ситуацию и какое направление предпочтёт выбрать. Но это то, что касается самого президента, а его команда, я думаю уже сделала выбор: она будет стремиться удержать власть и закручивать гайки», — предполагает Руслан Бортник.

Также он прокомментировал вероятность проведения в стране досрочных перевыборов.

«Досрочные выборы возможны, но только в случае какого-то внутриполитического кризиса, условно говоря, нового Майдана. Сами по себе они не имеют смысла, ведь и до парламентских, и до президентских выборов и так уже осталось немного времени», — отмечает Руслан Бортник.