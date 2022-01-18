Назван «праздничный» признак опасных заболеваний

Отеки при переедании и излишнем употреблении алкоголя в праздники могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.

В беседе со СМИ диетолог и эндокринолог Антон Поляков заявил, что причиной отечности может быть множество факторов. Врач напомнил, что переедание и злоупотребление спиртным сами по себе вредят организму.

«Очень много причин отеков — это и щитовидная железа, и почки, нарушение электролитного баланса, результат воспалительных процессов, нарушение баланса половых гормонов», — уточнил медик.

Врач-терапевт Ольга Александрова, в свою очередь, отметила, что среди причин отечности могут быть другие проблемы со здоровьем.

«Отеки могут возникать из-за снижения белка в крови, спровоцированного болезнями печени и почек, гормональных нарушений, сердечной недостаточности. Поэтому если отеки возникают регулярно и не связаны с употреблением алкоголя и жирной пищи, то важно определить причину их появления», — заявила она.

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