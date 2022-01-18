Новогодняя елка на Софийской площади в Киеве — фото и видео демонтажа 17 января

В понедельник, 17 января, коммунальщики начали демонтировать главную елку страны на Софийской площади, ярмарочные домики, каток и карусели.

Об этом сообщает «Вечерний Киев».

С новогодней красавицы уже сняли деревянный слой декораций внизу. Гигантскую десятиметровую гирлянду снимают постепенно, скручивая в кольца сразу несколькими людьми. Прогнозируемо, что за один день снять 20 тысяч шариков, украшающих дерево, не удастся, поэтому процедура будет завершена в течение нескольких дней.

Кроме хвойной красавицы, работники работают над демонтажем и другого новогоднего декора. Так, фонарики на ярмарочных домиках погасли первыми. Большинство самих деревянных конструкций также уже разобрали и сложили в авто рабочих.

На катке возле памятника Богдану Хмельницкому также снимают гирлянды. Уже собраны и сложены небольшие елки, служившие декором вокруг заграждения ледовой арены.

Тем, кому не удалось увидеть главную новогоднюю елку своими глазами, «Апостроф» рекомендует посмотреть сказочные фото новогодней красавицы.

Напомним, главную елку страны зажгли накануне дня Святого Николая, 18 декабря.