Ликбез для водителя: Что покрывает автогражданка?

В 2022 году обязательный страховой полис автогражданской ответственности так же необходим украинскому водителю, как всегда.

Источник: avtodream.org

Правила не изменяются – на каждый автомобиль должна быть оформлена автогражданка цена которой не является фиксированной.





Стоимость полиса будет зависеть от того, в каком регионе страны вы проживаете, какой объем двигателя вашего авто, также цена зависит от вашего водительского стажа, наличия льгот и других факторов.

Страховой полис покрывает:

ремонт авто, пострадавшего в результате аварии;

лечение пострадавшего водителя и пассажиров;

ремонт муниципального имущества, которое было повреждено во время ДТП.

Знать о том, что покрывает автогражданка, должен каждый водитель. Поэтому, если вы впервые покупаете этот полис и собираетесь впервые выезжать на дорогу на собственном автомобиле, обязательно изучите все условия такого страхования и запомните их. В дальнейшем это оградит вас от неприятных сюрпризов.

Как быстро оформить?

Благодаря интернету оформление этого страхового полиса становится удобным и быстрым. Эта процедура будет для вас совсем простой, если вы воспользуетесь порталом Finance.ua – благодаря сайту можно оформить автогражданку в режиме онлайн. Такой способ оформления уже оценили многие украинские водители.

Согласно статистике, в 2021 году каждый третий документ ОСАГО был оформлен в электронном виде. Нет смысла отказывать себе в удобствах, поэтому переходите на указанный выше портал и заказывайте оформление обязательного страхования в любое удобное для вас время.

Помните, что выезжать на дорогу без автогражданки нельзя, поэтому не тратьте время и оформляйте ее, если до сих пор этого не сделали.