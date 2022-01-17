Погода в Украине 2022 — прогноз погоды на декабрь

С каждым годом определять прогноз погоды на несколько недель, а то и месяцев наперед становится все сложнее. Причиной тому глобальное потепление и неожиданные природные катаклизмы. Однако существуют определенные закономерности, которые сохраняются последние несколько лет, позволяющие «заглянуть» в будущее.

О прогнозе погоды на декабрь 2022 сообщает «Апостроф» со ссылкой на расчеты погоды от народного синоптика Леонида Горбаня. К сожалению, выдающийся синоптик без профильного образования покинул наш мир 1 октября 2021 года, но оставил за собой уникальную книгу «Погода к 2030 году».

Декабрь 2022

По-настоящему зимний месяц. Таким его предсказывал Леонид Горбань в своей книге. В первый месяц зимы продолжатся ноябрьские морозы, а уже в середине декабря к минусовым температурам добавятся снегопады. Они будут идти около 7-10 дней. Теплее будет вторая половина декабря с оттепелью и мокрым снегом. Неморозная погода будет держаться до конца 2022 года, поэтому, возможно, придется встречать 2023 без снега.

Ранее «Апостроф» писал о том, что Украину засыплет снегом уже в ближайшее время и назвал даты.