Женщина отказалась от ребенка после родов: донор спермы выдал себя за другого человека

Стало известно о том, что женщина из Японии подала в суд на донора спермы за 3 миллиона долларов, когда узнала, что тот соврал. Оказалось, что он сказал неправду о своем гражданском состоянии, образовании, а также этнической принадлежности.

30-летняя жительница Токио решилась с мужем на второго ребенка, однако, была сильно обеспокоена тем, что у её мужа проблемы со здоровьем, и это могло передаться ребенку. В результате, они решились использовать донора спермы, которого нашли в социальных сетях.