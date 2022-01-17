Женщина отказалась от ребенка после родов: донор спермы выдал себя за другого человека

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Стало известно о том, что женщина из Японии подала в суд на донора спермы за 3 миллиона долларов, когда узнала, что тот соврал. Оказалось, что он сказал неправду о своем гражданском состоянии, образовании, а также этнической принадлежности.

30-летняя жительница Токио решилась с мужем на второго ребенка, однако, была сильно обеспокоена тем, что у её мужа проблемы со здоровьем, и это могло передаться ребенку. В результате, они решились использовать донора спермы, которого нашли в социальных сетях.

Скрин, видео YouTube Роддом

Скрин, видео YouTube Роддом

20-летний японец утверждал, что он одинок, и окончил один из лучших университетов страны. В июне 2019 года, после десятой попытки ей все же удалось забеременеть.

Спустя время оказалось, что донор женат, и никогда не учился в Киотском университете. После родов они с мужем приняли решение отказаться от ребенка, и сейчас за ним ухаживают в детском центр Токио.

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Скрин, видео YouTube роддом

Скрин, видео YouTube роддом

Женщина обвинила донора в том, что он ввел ее в заблуждение ложной информацией для того, чтобы заняться с ней сексом. В настоящее время она требует около 2,8 миллионов долларов в качестве компенсации за эмоциональный стресс.

По законам в Японии родители могут полное право идентифицировать обоих своих биологических родителей. Поскольку многие доноры предпочитают оставаться анонимными, поиск потенциальных доноров спермы в стране стал сложным.

Роддом, фото: скриншот из видео

Роддом, фото: скриншот из видео

Все больше пар обращаются в интернет, чтобы найти там донором, и в стране уже более 10 тысяч детей родились в такой способ.

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