Дания смягчила карантин, несмотря на рекордное количество COVID-случаев

В Дании были отменены некоторые ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, и разрешили возобновить работу некоторых учреждений, несмотря на распространение в стране штамма Омикрон.

Как передает Укринформ, об этом сообщает AP.

Источник: www.ukrinform.ru





Датские кинотеатры, зоопарки, музеи и театры снова могут встречать посетителей. Ограниченное количество зрителей также позволяло посещать спортивные мероприятия в помещении и на открытом воздухе.

Как отмечается, правительство планирует с 31 января еще больше ослабить карантинные ограничения в Дании.

Министр здравоохранения Дании Магнус Хейнике заявил журналистам в начале этой недели, что правительство внимательно следит за ситуацией с пандемией и «не поддержало бы ослабление карантина, если бы не было четкого видения как наших, так и внешних экспертов».

Глава правительства страны Мэтте Фредериксен заявила, что отмена ограничений основывается на рекомендациях специальной консультативной группы по вопросам здравоохранения.

В то же время, как сообщает Reuters, 17 января в Дании зарегистрировали рекордное количество новых случаев коронавируса с начала эпидемии – 28 780 случаев за сутки.

Отмечается, что Дания имеет высокий уровень COVID-вакцинации, четыре из пяти граждан уже получили два, а чуть больше половины населения – три прививки.

Как сообщал Укринформ, в мире по состоянию на утро 17 января количество больных COVID-19 составляет 328 826 023. Выздоровели 267 714 615 человек, 5 557 754 больных умерли.

Фото: Adrienne murray