Анна Франк была выдана нацистам евреем — кто такой Арнольд ван ден Берг

История еврейки Анны Франк из Амстердама известна благодаря ее дневникам, случайно сохранившимся из-за жадности немецкого эсэсовца. Нацисты пришли за семьей Анны в 1944 году в самом завершении войны, когда до этого они 2 года успешно скрывались на складском помещении. Однако неразгаданной осталась загадка: кто их выразил?

Таинственную историю еврейской семьи пересказывает «Апостроф» со ссылкой на BBC.

Немцы зашли в приют Франков и еще нескольких семей, забрав все ценности. Чтобы освободить место для золота, эсэсовец выбросил дневник маленькой Анны, который затем переводился десятками языков и лег в основу художественного фильма. Его нашла Мип Гиз, одна из женщин, помогавших семье Франк, и позже передала его отцу Анни-Отто (он единственный выживший после концлагеря).

В послевоенное время выдвигались разные гипотезы и назывались имена десятков возможных предателей и соучастников этого преступления, а Музей Анны Франк, проведя в 2016 году собственное расследование, предположил, что Анна и скрывавшиеся вместе с ней люди могли быть обнаружены случайно.

Фото: ANNAFRANKHOUSE

Такой вывод не устроил многих, потому за дело взялась команда из двух десятков историков и криминалистов. Проанализировав огромный массив данных, они назвали основного, по их усмотрению, подозреваемого – малоизвестный еврейский нотариус Арнольд ван ден Берг, который мог пойти на такой шаг, чтобы спасти собственную семью.

Специалисты сосредоточили свое внимание на анонимной записке, полученной Отто Франком вскоре после возвращения в Амстердам. В ней говорилось, что некий Арнольд ван ден Берг сообщил нацистам и несколько других адресов, за которыми скрывались евреи.

Этот человек был нотариусом и членом еврейского совета (юденрата). Юденрат вызвал возмущение у сторонников Сопротивления, по мнению которых он только способствовал планам нацистов по уничтожению евреев. Тем не менее, юденрат объективно также помогал евреям выживать в условиях, которые ежедневно становились опаснее.

Следователи предполагают, что Ван ден Берг во время своей работы в Еврейском совете мог знать адреса хранилищ евреев и обменять их на собственную жизнь и жизнь близких. Отто Франк сумел понять нотариуса и его поступок ради семьи, потому не разглашал его имя.

Вот такой оказалась попытка пролить свет на загадочную историю Анны Франк.

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