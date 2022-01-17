СМИ: Украинские политики спокойно ведут бизнес в Крыму

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В последнее время все чаще вскрываются злоупотребления лиц, находящихся при власти, на почве ведения бизнеса в Крыму, однако Президент Зеленский и его окружение никак на это не реагируют. Одним из таких политиков, которые кричат о массовом нарушении прав человека на полуострове, но не упускают возможности извлекать оттуда прибыль, стала омбудсмен Людмила Денисова. Она владеет внушительными активами через близких родственников, которые успели обзавестись российскими паспортами после аннексии 2014 года. В частности, документы в 2014-2015 гг. получили: муж Александр Денисов, дочери Елена Титаренко и Александра Квитко, мать Нина Анкудинова и сестра Екатерина Ивашина.

Все ее близкие родственники там являются бизнесменами, которые платят налоги в бюджет РФ. Из открытых реестров следует, что фирма Александра Денисова ООО «Сочи-2», занимающаяся сдачей недвижимости в Симферополе, за 2020 год принесла ему 212 тыс. рублей прибыли. Принадлежащая младшей дочери Александре Квитко ООО «ФИРМА Д.Э.В.» по результатам того же года получила 387 тыс. рублей прибыли. Оформленные на старшую дочь Елену Титаренко ООО «Промтекстиль» (производство тканей и прядильных волокон) сгенерировал в позапрошлом году 1,12 млн рублей, а Международная морская ассоциация «Мыс Горн» (профиль – морские перевозки и торговля) дала за тот же период 1,22 млн рублей прибыли. Однако это мелочи по сравнению с деньгами от предприятий, которые чиновница контролирует через экс-нардепа от «Батькивщины» Сергея Велижанского. Так, ООО «Алькор-Нвп» (профиль – строительство, торговля стройматериалами, аренда недвижимости) дало выручки целых 53,18 млн рублей – более 19 млн гривен.

Также интересно, что муж старшей дочери Денисовой – Елены Титаренко и сестра омбудсмена Екатерина Ивашина занимаются обслуживанием Военно-морского флота России в Севастополе. Связанные с ними фирмы получили тендеров на полтора миллиарда рублей, это почти полмиллиарда гривен.

Сама омбудсмен через украинскую ООО «Триора» является одним из контроллеров перерегистрированного в России ООО «Строительная компания «Крымжелезобетон». Ее партнерами по этому бизнесу оказались еще два бывших народных депутата от партии «Батькивщина» Сергей Велижанский и Андрей Сенченко. В 2015 году в Крыму действительно был «национализирован» завод «Крымжелезобетон», четверть которого также принадлежала Денисовой, но структура собственности одноименной строительной компании осталась неизменной. При этом владение данным активом она, будучи народным депутатом от «Народного фронта» (А. Яценюк) в 2015-16 гг., не указала в своей декларации. Ничего удивительного, ведь чиновница трижды избиралась в Раду по спискам партии Тимошенко и работала министром соцзащиты в правительствах Юлии Владимировны и Арсения Петровича. Кстати, именно Велижанского называют «кошельком» семьи омбудсмена в Крыму: на него Денисова переписала доли в большинстве своих фирм на полуострове. В итоге, он управляет 13 компаниями различного профиля.