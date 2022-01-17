Tesla работает над «младшим братом» Cybertruck. Раскрыта дата премьеры пикапа

Огромный 5,8-метровый грузовик получит компактную версию, которая сможет влезть в гараж.

Источник: avtodream.org

Инженеры Tesla продолжают работу над электрическим пикапом Cybertruck. Серийная версия модели получит две версии, которые будут отличаться по габаритам.

По предварительным данным, у огромного электрокара появится модификация, которая окажется на 15-20% меньше стандартной модели. На появление уменьшенного электрокара глава компании намекнул еще в 2020 году. Мировая премьера готового к серийному производству грузовика состоится в марте 2022 года.

При этом не исключено, что новая модификация будет заметно отличаться от прототипа, впервые представленного в 2019 году. По предварительным данным, речь идет о полноценных зеркалах заднего вида вместо камер и подвеске с подруливающими задними колесами и «режимом краба».

Кроме того, в конце 2021-го глава компании Илон Маск объявил, что первой в продаже появится абсолютно новая версия с четырьмя электромоторами, которая станет флагманом семейства. А вот от выпуска доступного одномоторного исполнения производитель решил отказаться.

Напомним, изначально в семейство должны были входить пикапы с одним, двумя или тремя электромоторами и запасом хода до 805 км. Разгон до 96 км/ч, в зависимости от версии, должен занимать у шестиместной машины 6,5, 4,5 или 2,9 секунды.

При этом официальный старт продаж в очередной раз сдвинут. Напомним, изначально автомобиль должен был появиться на рынке в 2021 году. Позднее стало известно, что начало сборки электромобиля сместилось в производственном календаре на конец 2022-го. Теперь сроки вновь сдвинуты. По информации Reuters, производство пикапа начнется не раньше первой половины будущего года.

На сегодняшний день Tesla собрала более 500 тысяч предварительных заказов на электрический пикап Cybertruck по всему миру.